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Доходы от экспорта нефти за девять месяцев снизились до $90,43 млрд

При этом физический объем экспорта вырос до 197,6 млн т

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Объем экспорта российской нефти в стоимостном выражении в январе - сентябре 2019 года уменьшился на 4% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее и составил $90,43 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом физический объем экспорта нефти за отчетный период вырос на 3,3%, до 197,6 млн т.

В сентябре доходы от экспорта нефти сократились на 6,8% по отношению к августу - до $9,75 млрд, физический объем экспорта снизился на 5,9%, до 22,23 млн т.

Доход от СПГ

Компании Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" в январе - сентябре 2019 года увеличили доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 50,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года - до $6,25 млрд. 

Объем экспорта СПГ из России за отчетный период вырос на 59,9% и достиг 46,6 млрд куб. м.

При этом в сентябре экспорт СПГ составил 6,7 млрд куб. м (рост на 18,6% по отношению к августу) на сумму $741,2 млн.

Производители СПГ

Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2" - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда "Шелкового пути") - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал), запущены три технологические очереди по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая. Запуск четвертой очереди "Ямал СПГ" запланирован на IV квартал 2019 года.

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