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ФАС оштрафовала НТВ за нарушение закона о рекламе

Сумма штрафа составила 100 тыс. рублей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала НТВ на 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе в эфире телеканала "НТВ-Хит", сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Ранее ФАС зафиксировала, что громкость воспроизводимых роликов в эфире телеканала "НТВ-Хит" превышала норму в три раза - от 1,6 дБ до 5 дБ при допустимых 1,5 дБ. Запись фрагмента эфира телепрограммы была сделана 3 сентября 2019 года.

Постановление о наложении административного штрафа на АО "Телекомпания НТВ" в размере 100 тыс. рублей ФАС России вынесла 7 ноября 2019 года. АО "Телекомпания НТВ" было признано нарушившим требования закона о рекламе 22 октября, телекомпании было выдано предписание об устранении нарушений.

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