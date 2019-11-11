ФАС оштрафовала НТВ за нарушение закона о рекламе

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала НТВ на 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе в эфире телеканала "НТВ-Хит", сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Ранее ФАС зафиксировала, что громкость воспроизводимых роликов в эфире телеканала "НТВ-Хит" превышала норму в три раза - от 1,6 дБ до 5 дБ при допустимых 1,5 дБ. Запись фрагмента эфира телепрограммы была сделана 3 сентября 2019 года.

Постановление о наложении административного штрафа на АО "Телекомпания НТВ" в размере 100 тыс. рублей ФАС России вынесла 7 ноября 2019 года. АО "Телекомпания НТВ" было признано нарушившим требования закона о рекламе 22 октября, телекомпании было выдано предписание об устранении нарушений.