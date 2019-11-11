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В Акушинском районе Дагестана планируют узаконить более 110 км газовых сетей

Все работы планируется завершить до конца месяца

МАХАЧКАЛА, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Акушинского района Дагестана намерены узаконить более 110 км бесхозных газовых сетей, средства на эти цели выделены из бюджета муниципального образования, сообщил ТАСС в понедельник глава района Махач Абдулкеримов.

"Сейчас провели инвентаризацию бесхозных газовых сетей, на сегодняшний день в районе 111 км бесхозных сетей, мы уже выдели средства на регистрацию права собственности - из расчета 20 тысяч рублей на километр сетей. В кратчайшие сроки мы должны поставить их на кадастровый учет", - сказал Абдулкеримов.

Он уточнил, что в настоящее время определен подрядчик, который занимается постановкой сетей на кадастровый учет. "Планируется, что до конца месяца все работы он завершит", - сказал руководитель района.

Власти Дагестана с прошлого года ведут борьбу с нарушениями в сфере газо- и электроснабжения республики, в том числе с фактами несанкционированного подключения к распределительным сетям, так называемыми бесхозными сетями, а также задолженностью за потребленный газ. По данным МВД Дагестана, на 1 января 2019 года общая задолженность за поставленный газ в республику составляла более 12 млрд рублей.

Теги
РоссияСКФОДагестан
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