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Мобильные операторы пока не планируют повышать тарифы на связь в России

Ранее "Известия" сообщили, что тарифы на связь в 2020 году могут вырасти на 10%
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Мобильные операторы "Билайн", МТС и Tele2 пока не планируют повышать тарифы на оказание услуг связи. Об этом сообщили ТАСС представители компаний.

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Ранее "Известия" со ссылкой на двух аналитиков рынка сообщили о том, что тарифы на связь в 2020 году могут вырасти на 10%. Причинами, в частности, назывались компенсация падения доходов, связанная с отменой внутреннего роуминга, необходимость дополнительных затрат на исполнение требований "пакета Яровой" и более активное использование интернет-трафика.

"Планов по повышению тарифов на услуги связи на текущий момент нет", - заявили ТАСС в МТС. В Tele2 и "Билайне" отметили, что на данным момент также не рассматривают повышение тарифов.

При этом в МТС добавили, что компания продолжит активное развитие конвергентных сервисов, которые объединяют несколько продуктов в единое предложение и позволяют абонентам экономить. В Tele2 сообщили, что выбор абонентами более "тяжелых" пакетных тарифов связан с тем, что пользователи активнее пользуются услугами передачи данных. А в пресс-службе "Билайна" пояснили, что оператор на продолжительное время заморозил цены на тарифы и услуги для клиентов, отказавшись от повышения цен.

В "Мегафоне" воздержались от комментариев.

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Россия
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