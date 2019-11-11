Мобильные операторы пока не планируют повышать тарифы на связь в России

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Мобильные операторы "Билайн", МТС и Tele2 пока не планируют повышать тарифы на оказание услуг связи. Об этом сообщили ТАСС представители компаний.

Ранее "Известия" со ссылкой на двух аналитиков рынка сообщили о том, что тарифы на связь в 2020 году могут вырасти на 10%. Причинами, в частности, назывались компенсация падения доходов, связанная с отменой внутреннего роуминга, необходимость дополнительных затрат на исполнение требований "пакета Яровой" и более активное использование интернет-трафика.

"Планов по повышению тарифов на услуги связи на текущий момент нет", - заявили ТАСС в МТС. В Tele2 и "Билайне" отметили, что на данным момент также не рассматривают повышение тарифов.

При этом в МТС добавили, что компания продолжит активное развитие конвергентных сервисов, которые объединяют несколько продуктов в единое предложение и позволяют абонентам экономить. В Tele2 сообщили, что выбор абонентами более "тяжелых" пакетных тарифов связан с тем, что пользователи активнее пользуются услугами передачи данных. А в пресс-службе "Билайна" пояснили, что оператор на продолжительное время заморозил цены на тарифы и услуги для клиентов, отказавшись от повышения цен.

В "Мегафоне" воздержались от комментариев.