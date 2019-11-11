Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Сколково" планирует найти около 100 перспективных проектов на "Стартап-экспедиции" в ДФО

Победителей объявят в декабре в ходе Дней Дальнего Востока в Москве

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Фонд "Сколково" рассчитывает в результате "Стартап-экспедиции", которая проходит в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), найти около 100 перспективных инновационных проектов для дальнейшей поддержки. Об этом сообщил в понедельник ТАСС в Новосибирске вице-президент по региональному и международному развитию фонда Юрий Сапрыкин.

Организатором "Стартап-экспедиции", цель которой - поиск и поддержка перспективных проектов, является правительство Якутии при сотрудничестве с Дальневосточным фондом высоких технологий, Фондом "Сколково" и Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Проект охватит все 11 регионов ДФО, он начался 5 октября с Владивостока.

"Там 10 или 12 городов... рассчитываем на примерно сотню проектов", - сказал собеседник, уточнив, что в маршрут входят, в том числе, Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Чита и другие города ДФО.

Организаторы подведут итоги "Стартап-экспедиции" и объявят победителей в декабре в ходе Дней Дальнего Востока в Москве. Участники получат экспертизу проектов и консультации экспертов, содействие в получении финансовых и нефинансовых мер поддержки, прямой выход на федеральные и региональные институты развития, приглашения в акселераторы, предложения о сотрудничестве с госорганами и крупными компаниями. Победитель получит возможность поехать на Startup Village в Москве в мае 2020 года. Лучшие проекты будут приглашены в следующий набор акселератора технопарка "Русский" Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с возможностью получения до 2 млн рублей на развитие.

Экспертами "Экспедиции" выступают представители Дальневосточного фонда высоких технологий, Фонда "Сколково", Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия), технопарка "Русский" ДВФУ, технопарка "Якутия", администрации Приморского края и правительства Якутии.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Путин: несмотря на десятки уголовных дел, на Восточном так и воруют
Президент потребовал "наладить действенный, эффективный контроль за проведением закупок" в сфере ОПК
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС