"Сколково" планирует найти около 100 перспективных проектов на "Стартап-экспедиции" в ДФО

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Фонд "Сколково" рассчитывает в результате "Стартап-экспедиции", которая проходит в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), найти около 100 перспективных инновационных проектов для дальнейшей поддержки. Об этом сообщил в понедельник ТАСС в Новосибирске вице-президент по региональному и международному развитию фонда Юрий Сапрыкин.

Организатором "Стартап-экспедиции", цель которой - поиск и поддержка перспективных проектов, является правительство Якутии при сотрудничестве с Дальневосточным фондом высоких технологий, Фондом "Сколково" и Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Проект охватит все 11 регионов ДФО, он начался 5 октября с Владивостока.

"Там 10 или 12 городов... рассчитываем на примерно сотню проектов", - сказал собеседник, уточнив, что в маршрут входят, в том числе, Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Чита и другие города ДФО.

Организаторы подведут итоги "Стартап-экспедиции" и объявят победителей в декабре в ходе Дней Дальнего Востока в Москве. Участники получат экспертизу проектов и консультации экспертов, содействие в получении финансовых и нефинансовых мер поддержки, прямой выход на федеральные и региональные институты развития, приглашения в акселераторы, предложения о сотрудничестве с госорганами и крупными компаниями. Победитель получит возможность поехать на Startup Village в Москве в мае 2020 года. Лучшие проекты будут приглашены в следующий набор акселератора технопарка "Русский" Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с возможностью получения до 2 млн рублей на развитие.

Экспертами "Экспедиции" выступают представители Дальневосточного фонда высоких технологий, Фонда "Сколково", Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия), технопарка "Русский" ДВФУ, технопарка "Якутия", администрации Приморского края и правительства Якутии.