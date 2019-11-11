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"Ъ": УВЗ и ОВК планируют разработать "золотой стандарт" тележек для инновационных вагонов

По мнению замгендиректора по коммерции и маркетингу ОВК Бориса Мягкова, создание эталонной модели ходовой части позволит улучшить ситуацию с отцепочными ремонтами

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Уралвагонзавод (УВЗ) и Объединенная вагонная компания (ОВК), в преддверии падения спроса на вагоны, планируют разработать единый технологический стандарт тележек для инновационных вагонов (повышенной грузоподъемности с нагрузкой 25 т на ось) и перейти на их выпуск, сообщает "Коммерсантъ".

При этом собственником конструкторской документации ("золотого стандарта") будет государство в лице "Ростеха" или Минпромторга, а разработка кузова вагона останется в собственности конкретных заводов, уточняется в сообщении.

По мнению Бориса Мягкова, замгендиректора по коммерции и маркетингу ОВК, создание эталонной модели ходовой части позволит перейти к полной унификации, решить вопрос сервисного обслуживания и снабжения запчастями, что улучшит ситуацию с отцепочными ремонтами, пишет "Ъ".

Аналитики считают, что данная интеграция логична, однако время для разработки новой модели тележки упущено, поскольку крупнейшие покупатели уже сделали выбор в пользу существующих тележек.

На данный момент на сети курсируют две модели инновационных тележек - модель УВЗ 18-194-1 и модель ОВК 18-9855. Также в этом году "Алтайвагон" наладил производство тележки 18-9800 собственности ОАО РЖД и разработал две модели полувагона и крытый вагон на ее основе, но серийный выпуск еще не начат, уточняет "Ъ".

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Россия
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