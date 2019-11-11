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Путин согласился с распространением специального налогового режима для самозанятых

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на совещании главы государства с членами кабмина высказал идею со следующего года "поэтапно дать право распространения этого режима" всем субъектам Российской Федерации

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал предложение по распространению специального налогового режима для самозанятых.

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Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на совещании главы государства с членами правительства высказал идею "со следующего года поэтапно дать право распространения этого режима [специальный налоговый режим для самозанятых] всем субъектам Российской Федерации". Он предложил "начиная со второго полугодия дать право субъектам распространять этот налог по решению регионов".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уточнил, что данный вопрос обсуждался с представителями бизнеса. "Они тоже считают, что итоги [эксперимента по специальному налоговому режиму для самозанятых] очень неплохие и предлагают в таком порядке, как доложил первый заместитель председателя правительства, этот эксперимент превратить в общее правило".

"Договорились", - согласился Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичСилуанов, Антон ГермановичРоссия
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