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Путин: несмотря на десятки уголовных дел, на Восточном так и воруют

Президент потребовал "наладить действенный, эффективный контроль за проведением закупок" в сфере ОПК
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Порядок на строительстве космодрома Восточный пока так и не удалось навести в полной мере, несмотря на десятки уголовных дел и посадки. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

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Говоря о необходимости обеспечить строго целевое и прозрачное использование бюджетных средств при закупках в оборонной сфере, Путин отметил, что он неоднократно высказывал аналогичные требования и применительно к другим крупным проектам, в том числе - строительству космодрома Восточный.

"Сто раз сказано было - работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют - сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует", - сказал глава государства.

Он выразил надежду, что, в свою очередь, в сфере диверсификации производства в оборонно-промышленном комплексе "все будет выстроено должным образом". "Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить, так же как и контрольное управление президента", - сказал Путин, потребовав "наладить действенный, эффективный контроль за проведением закупок" в сфере ОПК.

Космодром Восточный в Амурской области - первый национальный космодром России гражданского назначения. Полномасштабные строительные работы по созданию его инфраструктуры и технологических объектов стартовали в 2012 году.

Строительство космодрома сопровождалось многочисленными проблемами. По данным Генпрокуратуры, в 2014-2018 годах было выявлено 17 тыс. различных нарушений при создании Восточного, возбуждено 140 уголовных дел, а общий ущерб был оценен в 10 млрд рублей. По разным статьям были осуждены десятки человек, в том числе бывший глава Дальспецстроя (генеральный подрядчик строительства в 2009-2016 годах) Юрий Хризман.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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