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Сбербанк запустил сервис онлайн-покупки продуктов и товаров первой необходимости

Приложение сервиса СберМаркет можно скачать в App Store и Google Play

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Новый сервис онлайн-покупки продуктов и товаров первой необходимости "СберМаркет" от Сбербанка начнет работать в 31 городе России с 11 ноября. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Новый сервис будет доступен в Москве и 16 городах Московской области, а также еще в 14 городах - Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, Воронеже, Самаре, Уфе, Красноярске, Омске, Новосибирске и Челябинске, отмечает пресс-служба компании.

Сервис обеспечит доставку из торговой сети Metro Cash&Carry, а жители некоторых районов Москвы также смогут сделать заказ в гипермаркетах "Ашан" и супермаркетах "Азбука Вкуса". Сейчас приложение онлайн-сервиса можно скачать в App Store и Google Play.

"Надеемся, что сервисы "СберМаркета" станут популярными и востребованными, а сам "СберМаркет" сумеет войти в число флагманов рынка с узнаваемым брендом, обеспечив широкий ассортимент товаров из разных магазинов, быструю доставку и доступные цены", - добавил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Создатели сервиса сообщают, что "СберМаркет" начал работу в пилотном режиме 6 сентября 2019 года в Ростове-на-Дону и Краснодаре на базе операционной и технологической платформы онлайн-сервиса доставки продуктов Instamart. По словам представителей компании, через месяц "пилот" в двух городах обеспечил 10% от заказов сервиса Instamart, а более 20 тысяч человек установили приложение "СберМаркет" на свои мобильные устройства.

Ранее Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании платформы O2O-сервисов в сфере еды и транспорта. Планируется, что совместное предприятие будет оперировать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России, совокупный объем которых превысит 1 трлн рублей за три года.

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Россия
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