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Исследование: сокращения зарплат при четырехдневной рабочей неделе боятся 64% петербуржцев

Кроме того, 46% опрошенных петербуржцев не считают, что четырехдневная рабочая неделя станет реальностью в ближайшие три-пять лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Снижения зарплат при возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю опасаются 64% жителей Петербурга, говорится в исследовании, проведенном компанией HeadHunter.

В опросе, который прошел с 11 по 18 октября, приняли участие 9 273 российских соискателя из разных регионов, около четверти из них пришлось на Петербург.

Как отмечается в исследовании, 64% опрошенных петербуржцев упомянули о возможном сокращении зарплаты, 21% - отпуска. "Опасаются увеличения рабочего дня и переработок 41% петербургских соискателей, рост стресса пугает 11% работников. Не видят минусов в переходе 18% опрошенных", - говорится в сообщении.

Большинство опрошенных петербуржцев (46%) не считают, что четырехдневная рабочая неделя станет реальностью в ближайшие три-пять лет, 24% респондентов рассматривают такой сценарий развития событий, причем выше всего эта доля среди представителей рабочего персонала и госслужащих.

Подавляющее число работников из Санкт-Петербурга (72%) готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю только при условии сохранения зарплаты, а 17% респондентов склоняются к такому формату работы в принципе. Всего 8% опрошенных не поддерживают идею перехода на сокращенную трудовую неделю.

Инициативу о сокращении рабочей недели до четырех дней в июне текущего года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал на Международной конференции труда в Женеве. При этом глава правительства подчеркнул, что переход должен сопровождаться не только сохранением уровня зарплат, но и ростом производительности труда. Предполагается, что на ряде предприятий, задействованных в реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", введут "четырехдневку" в качестве эксперимента в ближайшее время. Ранее представители предприятий высказали ТАСС мнение, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, но в массовом порядке это может произойти не раньше, чем через десять лет.

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РоссияСанкт-Петербург
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