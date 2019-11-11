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Кудрин считает целесообразным пересмотреть некоторые формы социальных выплат

Пособия на детей в регионах, которые когда-то были существенными, а сейчас составляют совсем незначительные суммы, отметил глава Счетной палаты

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает целесообразным пересмотреть некоторые формы социальных выплат, чтобы их получали наиболее нуждающиеся. Об этом глава контрольно-счетного ведомства заявил в интервью ТАСС.

Он отметил, что некоторые выплаты, например, пособия на детей в регионах, которые когда-то были существенными, а сейчас составляют совсем незначительные суммы, давно уже не помогают нуждающимся в них.

"Конечно, для тех, кто действительно нуждается, эти выплаты давно уже не помощь. Например, это касается пособий на детей, которые когда-то вводились в регионах. В некоторых регионах на семью в месяц они до сих пор составляют 200-300 руб. Конечно, эти формы поддержки тоже надо пересматривать", - сказал Кудрин.

Он отметил, что сегодня есть ресурс для того, чтобы перераспределить расходы бюджета и изыскать средства для сокращения бедности в стране. По расчетам Центра стратегических разработок (ЦСР), чтобы сократить количество бедных хотя бы на 40%, нужно было тратить дополнительно 200 млрд рублей в год. "Мы тратим на социальную поддержку, включая трансферт в Пенсионный фонд и всякого рода другие социальные виды поддержки от материнства и детства до инвалидов и других категорий граждан, почти 11% ВВП. В нынешних ценах это около 11 трлн по всей стране", - сказал глава Счетной палата.

"Конечно, нам нужно поддерживать заслуженных людей, помогать инвалидам, чернобыльцам, семьям с детьми. Но в целом у нас есть ресурс для маневра, чтобы за счет других расходов бюджета изыскать эти 200 млрд или даже больше, и существенно сократить бедность. Это задача социальной адресной поддержки - адресованной именно бедным. Но надо честно указать и на непростой деликатный момент. Если мы перераспределяем ресурсы, чтобы адресно бороться с бедностью, значит, эти деньги не достанутся кому-то из тех, кто раньше получал по категориям. Не так и просто кому-то уменьшить поддержку, даже чтобы дать ее тому, кто больше нуждается", - отметил он.

Траты на социальную поддержку

Кудрин привел также статистику Всемирного банка, согласно которой в России до бедных социальная помощь доходит лишь в 20% случаев, несмотря на то, что из бюджета ежегодно тратится на эти цели почти 11% ВВП.

"У нас почти 20 млн человек за чертой бедности. В нашей модели государства жизнь многих стала очень примитивной или направленной на сохранение своего существования. Людям приходится все время биться за выживание. Я неоднократно говорил, что для такой страны как наша, иметь столько бедных - позор. При нашем уровне ВВП на душу, при таких серьезных ресурсах мы не должны такого допускать", - заключил Кудрин.

Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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