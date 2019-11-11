Счетная палата в декабре представит результаты эффективности мер поддержки МСП

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Счетная палата РФ в декабре представит первые результаты проверок эффективности мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), комплексная проверка завершится в следующем году, заявил в интервью ТАСС глава контрольно-счетного ведомства Алексей Кудрин.

"В следующем году мы завершим большую комплексную проверку по поддержке МСП, результаты некоторых проверок будут уже в декабре этого года", - сказал Кудрин. Он отметил, что пока, несмотря на увеличение поддержки, число малых и средних предприятий и число работающих на них не растет.

"В ходе мониторинга нацпроекта по поддержке МСП мы видим, что на 10 августа 2019 года на малых и средних предприятиях работает на 450 тыс. человек меньше, чем на июль 2018 года. Мы недавно провели проверку в нескольких регионах Дальнего Востока, где за последние годы объем поддержки МСП вырос в разы. К сожалению, количество малых и средних предприятий даже снизилось", - сказал Кудрин.

По его мнению, у малого бизнеса сегодня недостаточно условий для продвижения, есть проблемы и в схеме управления соответствующим нацпроектом. "Может быть недостаточно компетенций у тех, кто хочет создавать МСП. Часто это молодые ребята, они сталкиваются и с общими проблемами бизнеса: много бюрократических барьеров, административных барьеров, много неопределенности, все время меняется законодательство", - сказал Кудрин.

"Есть и проблемы в схеме управления нацпроектом. Субсидии в рамках нацпроекта получают одни, а ответственность за достижение целей национального проекта несут другие", - добавил он.

"Так, 260,5 млрд рублей, или 62,9% средств федерального бюджета на реализацию нацпроекта в 2019-2024 годах получат Корпорация МСП, Банк МСП, кредитные организации и др. В нацпроекте они не отвечают за рост числа занятых в сфере МСП, рост доли МСП в ВВП и в несырьевом экспорте - это все целевые показатели. За их достижение отвечают высшие должностные лица регионов, но они не влияют на распределение ресурсов и деятельность тех, кто их получает", - заключил Кудрин.