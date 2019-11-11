Собянин заявил о создании производства трамваев в Москве

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и президент АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев подписали соглашение о создании в столице транспортного технопарка - современного инженерного центра для производства и обслуживания трамвайных вагонов, а также проведения инновационных разработок в сфере пассажирского электрического транспорта.

"История трамваев напоминает историю Золушки, когда их, по сути, похоронили и сказали, что это прошлый век, вдруг появились новые трамваи, которые стали хорошей перспективой развития для города Москвы. Стало меньше шума, больше комфорта, мы за это время реконструировали большую часть путей, сами трамваи стали более привлекательными, тихими и комфортными. Мы договорились с "Трансмашхолдингом" о создании собственного производства в Москве - инновационного центра по разработке электрического транспорта, в том числе, беспилотного", - сказал Собянин.

Организовать производство планируется на базе Краснопресненского трамвайного депо (улица Твардовского, д. 6, корп. 5). В результате реализации проекта будет создано порядка 300 современных рабочих мест. Церемония подписания соглашения прошла в Депо им. Баумана на Сельскохозяйственной улице, куда недавно поступил 300-й трамвай марки "Витязь-Москва", закупленный в рамках программы обновления трамвайного парка города.

По словам Собянина, в настоящее время программа обновления рабочего трамвайного парка Москвы выполнена примерно на 70%. "В рамках заключенных и будущих контрактов мы рассчитываем в течение ближайших трех-четырех лет обновить трамвайный парк на 100%. Но жизнь на этом не заканчивается. Москве и другим городам России и в дальнейшем будут требоваться современные трамваи. Кроме того, эту технику нужно ремонтировать и обслуживать", - отметил Собянин.

Ежедневно трамваями пользуются порядка 660 тыс. пассажиров. В 2018 году московские трамваи перевезли 219 млн человек. Ежедневно на 45 столичных маршрутов выходит более 600 трамваев. Из них более 400 современных трамваев было закуплено, начиная с 2010 года. Из 400 современных трамваев - 300 вагонов относятся к новейшей серии "Витязь-Москва".

Протяженность трамвайных путей в Москве составляет 418 км, из них 80% отделены от автомобильных дорог и находятся на обособленном полотне. Начиная с 2010 г. было реконструировано более 220 км трамвайных путей (52%). В ходе работ применяются технологии, позволяющие уменьшить уровень шума при движении трамваев, а также проводится обособление трамвайных путей в целях исключения движения по ним постороннего транспорта.