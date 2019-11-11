Монетарные власти Гонконга опровергли сообщения о введении лимитов на снятие наличных

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 ноября. /ТАСС/. Управление денежного обращения Гонконга, выполняющее функции центробанка в этом специальном административном районе Китая, опровергло в понедельник сообщения о возможности введения ограничений на снятие наличных денег в банках.

Подобные сообщения являются "абсолютно лживыми и безосновательными", заявило ведомство на фоне новой волны массовых беспорядков в мегаполисе. Монетарные власти подчеркнули, что банковская система Гонконга является "крепкой и стабильной, обладающей достаточными запасами ликвидности для удовлетворения нужд населения".

В свою очередь представитель местного правительства выступил с опровержением появившихся в интернете сообщений о том, что в городе якобы могут быть приостановлены занятия в учебных заведениях, работа в офисах и торги на фондовом рынке. Власти призвали население не верить подобным слухам, которые могут посеять тревогу и хаос.

В понедельник в Гонконге вновь вспыхнули массовые уличные беспорядки. Полиция подтвердила случай применения огнестрельного оружия, в результате которого серьезное ранение в область живота получил один из протестующих - 21-летний учащийся. Также был отмечен шокирующий инцидент, в ходе которого радикалы облили горючей жидкостью и подожгли прохожего, который подверг их действия критике.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа студенческой молодежи выражают готовность продолжать беспорядки.