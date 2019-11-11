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Протяженность платных дорог к концу 2019 года вырастет до 1,5 тыс. км

Для строительства такого рода дорог привлечено более 50 млрд, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих

МОСКВА. /ТАСС/. Протяженность платных автомобильных дорог в России к концу 2019 года увеличится на 36%, до 1,5 тыс. км, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным.

"Продолжаем работы по развитию сети, которая эксплуатируется на платной основе. В этом году внебюджетных средств привлечено более 50 млрд для строительства такого рода дорог. К концу 2019 года будет уже почти 1,5 тыс. км платных дорог в РФ - на 36% больше, чем в прошлом году", - сказал он.

Платными дорогами в России управляет государственная компания "Автодор". К 15 ноября госкомпания полностью откроет платную трассу М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Стоимость проезда по всей автодороге составит 1,8-2 тыс. рублей для легковых автомобилей. Автомагистраль протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Новая дорога в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия" и будет пересекать ее на нескольких участках. Ее общая протяженность составляет 669 км.

В доверительном управлении "Автодора" находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и строящаяся скоростная автомобильная дорога М-11 "Москва - Санкт-Петербург". "Автодор" также является ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Москве и Московской области.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДитрих, Евгений Иванович
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