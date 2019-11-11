Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минтранс планирует в ближайшее время приступить к проектированию трассы Москва - Казань

Строительство трассы Москва - Казань будет разбито на этапы и начнется с двух головных участков

МОСКВА. /ТАСС/. Минтранс РФ планирует в ближайшее время приступить к проектированию новой платной трассы Москва - Казань. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В рамках выполнения майского указа и ваших дополнительных поручений, Владимир Владимирович, мы оптимизировали этапность и трассировку международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай (трасса Москва - Казань, входит в проект Европа - Западный Китай - прим. ТАСС)…. Мы приступили к разработке документации по планировке территорий, в ближайшее время начнем проектирование и приступаем к стройке, чтобы к 2024 году закончить наиболее востребованные и загруженные участки этого маршрута", - сказал министр.

Строительство трассы Москва - Казань будет разбито на этапы и начнется с двух головных участков. Это маршрут из Москвы до Владимира с обходом Владимира, к строительству которого и приступят в 2020 году, а также южный обход Казани.

Проект трассы Москва - Казань включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора Европа - Западный Китай. Полностью трасса будет построена в 2027 году, общий объем финансирования скоростной автодороги с обходом Тольятти составит 730 млрд рублей.

Ранее Минтранс РФ и госкомпания "Автодор" объявили голосование по выбору названия новой платной трассы Москва - Казань. Планируется, что автодороге присвоят индекс М-12.

Теги
РоссияДитрих, Евгений Иванович
Реклама на ТАСС
Комитет Госдумы рекомендовал палате принять в I чтении поправки в бюджет 2019 года
Согласно документу, профицит бюджета РФ по итогам 2019 года снизится с 1,881 трлн рублей до 1,480 трлн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС