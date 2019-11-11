Минтранс планирует в ближайшее время приступить к проектированию трассы Москва - Казань

МОСКВА. /ТАСС/. Минтранс РФ планирует в ближайшее время приступить к проектированию новой платной трассы Москва - Казань. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В рамках выполнения майского указа и ваших дополнительных поручений, Владимир Владимирович, мы оптимизировали этапность и трассировку международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай (трасса Москва - Казань, входит в проект Европа - Западный Китай - прим. ТАСС)…. Мы приступили к разработке документации по планировке территорий, в ближайшее время начнем проектирование и приступаем к стройке, чтобы к 2024 году закончить наиболее востребованные и загруженные участки этого маршрута", - сказал министр.

Строительство трассы Москва - Казань будет разбито на этапы и начнется с двух головных участков. Это маршрут из Москвы до Владимира с обходом Владимира, к строительству которого и приступят в 2020 году, а также южный обход Казани.

Проект трассы Москва - Казань включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора Европа - Западный Китай. Полностью трасса будет построена в 2027 году, общий объем финансирования скоростной автодороги с обходом Тольятти составит 730 млрд рублей.

Ранее Минтранс РФ и госкомпания "Автодор" объявили голосование по выбору названия новой платной трассы Москва - Казань. Планируется, что автодороге присвоят индекс М-12.