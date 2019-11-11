Строительство дорог в обход восьми городов начнется в России в 2019 году

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Строительство дорог в обход восьми городов в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры (КПМИ) начнется в России в 2019 году. Речь идет о Нижнем Новгороде, Рязани, Волгограде, Хасавюрте, Дербенте, Владикавказе, Иваново и Набережных Челнах, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В будущем году приступим к началу их строительства (дорог в обход восьми городов - прим. ТАСС)", - сказал министр.

При этом Дитрих отметил, что в 2019 году должно быть отремонтировано, в том числе капитально 27,6 тыс. км автомобильных дорог (20 тыс. км - приходятся на долю регионов и городов). "Построено новых дорог и реконструировано с существенным улучшением параметров еще 2 тыс. км. Этот год был полностью посвящен дорожным работам на региональной и местной сети из 2 тыс. км построенных дорог всего 540 км федеральных, остальное - региональные трассы", - отметил он.

"В целом, по региональной сети показатели 2018 г. превышены на 20%, в этом году дополнительные работы развернуты по всей территории России, особое внимание мы уделяем южному направлению, трассе Москва - Новороссийск (М-4 Дон), трассе от Новороссийска до Керчи и трассе Таврида", - добавил Дитрих.