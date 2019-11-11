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Строительство гражданского сектора аэропорта в Севастополе планируется начать в 2020 году

Планируется, что Бельбек примет первые гражданские рейсы в 2021 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Строительство инфраструктуры для гражданского сектора аэродрома Бельбек в Севастополе планируется начать в 2020 году, сообщил ТАСС гендиректор ООО "Международный аэропорт Симферополь" Евгений Плаксин.

Бельбек является аэродромом двойного назначения: после строительства необходимой инфраструктуры он будет принимать гражданские самолеты. Планируется, что сюда будут прибывать малые борта деловой авиации. Аэропорт является структурой АО "Международный аэропорт "Симферополь", доля в уставном капитале принадлежит правительству Севастополя. Гражданскую инфраструктуру аэропорта будут строить подразделения Минобороны.

"Сейчас ведется проектирование терминального комплекса, плоскостных сооружений возле него. Проекты в активной фазе. В аэропорту Бельбек будет сектор деловой авиации и сектор, который будет работать со специальными рейсами. Проектирование должно завершиться в этом году. Старт строительно-монтажных работ запланирован на 2020 год", - сказал Плаксин.

В марте заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров сообщал, что начать работы планируется в 2019 году. Плаксин не уточнил, с чем связано изменение сроков.

Он добавил, что Бельбек, предположительно, примет первые гражданские рейсы в 2021 году.

Бельбек - военный аэродром, одна из самых южных точек базирования Воздушно-космических сил РФ. В конце 2018 года на аэродроме завершилось строительство новой взлетно-посадочной полосы. В случае необходимости там смогут базироваться стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики, при этом Бельбек сможет принимать и гражданские самолеты.

Теги
РоссияКрымСевастополь
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