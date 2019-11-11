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"Лукойл" не планирует участвовать в IPO Saudi Aramco

Компания является не институциональным инвестором, а операционной компанией, подчеркнул глава "Лукойла" Вагит Алекперов

АБУ-ДАБИ, 11 ноября. /ТАСС/. Компания "Лукойл" не рассматривает возможность покупки акций Saudi Aramco в рамках IPO, сообщил журналистам глава российской компании Вагит Алекперов в кулуарах нефтегазовой конференции ADIPEC в Абу-Даби.

"Пока мы не рассматриваем. Ни мой фонд, ни компания "Лукойл" не рассматривают возможность инвестиций в акции Saudi Aramco", - сказал он.

Алекперов пояснил, что "Лукойл" является не институциональным инвестором, а операционной компанией. "Мы инвестируем только в реальную активность", - заключил он.

Официально власти Саудовской Аравии одобрили листинг государственной и крупнейшей в мире по добыче нефти Saudi Aramco 3 ноября. Соответствующее разрешение выпустил национальный комитет по рынку капиталов. Впервые о планах продать рынку часть акций национальной компании в 2016 году озвучил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, который заявил о намерении разместить 5% акций компании. При этом саму Aramco он оценивал в $2 трлн.

Однако, по сообщениям СМИ, саудовские власти в итоге согласились на более низкую оценку компании - $1,6-1,8 трлн. При этом, по оценкам разных банков, итоговая стоимость Aramco по итогам размещения может оказаться еще меньше - $1,1 трлн.

Сбор заявок инвесторов перед IPO Saudi Aramco, которое может стать крупнейшим в мировой истории, пройдет с 17 ноября по 4 декабря 2019 года, цена размещения будет объявлена 5 декабря.

Теги
РоссияСаудовская АравияАлекперов, Вагит Юсуфович
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