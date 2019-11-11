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Комитет Госдумы рекомендовал палате принять в I чтении поправки в бюджет 2019 года

Согласно документу, профицит бюджета РФ по итогам 2019 года снизится с 1,881 трлн рублей до 1,480 трлн рублей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект поправок к бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Соответствующие поправки были внесены правительством в Госдуму 22 октября. Госдума рассмотрит поправки к бюджету в первом чтении на заседании 13 ноября.

Согласно документу, профицит бюджета РФ по итогам 2019 года снизится с 1,881 трлн рублей до 1,480 трлн рублей (или с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП). Доходы бюджета, в соответствии в поправками, составят 19,970 трлн рублей против 20,174 трлн рублей ранее, расходы - 18,489 трлн рублей против 18,293 трлн рублей ранее. Инфляция по итогам 2019 года составит 3,8% вместо 4,3%, которые прогнозировались в бюджете ранее.

Федеральный бюджет заявлен профицитным на весь следующий трехлетний период - 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.

Объем поступлений доходов от уплаты НДД (налог на добавленный доход) в 2019 году оценивается в сумме 85,212 млрд рублей, что на 21,922 млрд рублей, или на 34,6% больше суммы, учтенной в ранее принятом законе о бюджете на 2019 год. Объем поступлений НДПИ (налог на добычу природных ископаемых) в виде углеводородного сырья в 2019 году оценивается в сумме 5,975 трлн рублей, что на 158,111 млрд рублей, или на 2,6% меньше суммы, учтенной в принятом законе о бюджете на 2019 год. Объем поступлений регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции (в виде углеводородного сырья) в 2019 году оценивается в сумме 45,838 млрд рублей, что на 2,196 млрд рублей. или на 5% больше суммы, учтенной в бюджете на 2019 год, и рассчитан с учетом изменения основных макроэкономических параметров.

Объем поступлений доходов от взимания ввозных таможенных пошлин в 2019 году оценивается в сумме 688,602 млрд рублей, что на 32,107 млрд рублей (на 4,9%) больше суммы, учтенной в законе о бюджете.

В октябре глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что правительство РФ через поправки в бюджет направит 160 млрд рублей из федерального бюджета на докапитализацию ВЭБ.РФ в 2019 году.

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