Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект бюджета ФОМС на 2020 год

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Документ будет рассмотрен на заседании 19 ноября.

Доходы ФОМС на 2020 год предусмотрены в сумме 2,367 трлн рублей, на 2021 год - 2,511 трлн рублей, на 2022 год - 2,645 трлн рублей. Расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 2,368 трлн рублей, на 2021 год - 2,515 трлн рублей, на 2022 год - 2,652 трлн рублей. Дефицит бюджета составит в 2020 году 1,4 млрд рублей с дальнейшим ростом к 2022 году до 6,9 млрд рублей.

Сбалансированность бюджета будет достигнута за счет переходящих остатков средств на конец соответствующего финансового года, говорится в пояснительной записке к документу.

Структура доходов

В структуре доходов бюджета фонда поступления страховых взносов на ОМС в 2020 году составят 89,6%, в 2021 году - 89,1%, в 2022 году - 89,7%. Размер страховых взносов на ОМС запланирован на 2020 год в сумме 2,119 трлн рублей, на 2021 год - 2,238 трлн рублей, на 2022 год - 2,372 трлн рублей.

Предусматриваются межбюджетные трансферты в бюджет фонда из бюджета РФ на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения: на 2020 год - 120 млрд рублей, на 2021 год - 140 млрд рублей, на 2022 год - 140 млрд рублей, на обеспечение нестраховых расходов (оплата высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, и родового сертификата): на 2020 год - 114,8 млрд рублей, на 2021 год - 119,4 млрд рублей, на 2022 - 119,4 млрд рублей.

Структура расходов

В структуре расходов бюджета фонда на долю субвенций приходится более 93%, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Средства бюджетам территориальных фондов ОМС будут распределяться на основе численности застрахованных лиц, подушевого норматива финансового обеспечения базовой программы ОМС, коэффициента дифференциации для каждого субъекта.

Запланированный размер субвенции обеспечивает размер подушевого норматива на 2020 год в размере 12699,2 рублей, на 2021 год - 13504 рублей, на 2022 год - 14253,4 рублей, который учтен в проекте постановления правительства РФ о программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг для определения размера страховых взносов на ОМС неработающего населения составит на 2020 год - 1,153, на 2021 год - 1,199, на 2022 год - 1,247.

Предлагается зарезервировать в бюджете фонда средства нормированного страхового запаса на 2020 год в сумме 21,1 млрд рублей, на 2021 год - 29,7 млрд рублей, на 2022 год - 38,3 млрд рублей.