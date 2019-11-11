ЦКАД будет оснащена системой безбарьерной оплаты проезда

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Безбарьерную систему оплаты проезда free-flow ("свободный поток" - проезд без шлагбаумов) планируют внедрить на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Подмосковье. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В планах у нас запуск безбарьерной системы взимания платы, когда шлагбаумы не нужны, а люди не теряют времени на проезд пунктов оплаты. Такая система будет внедрена на Центральной кольцевой автомобильной дороге, которую мы строим в Московской области", - сказал министр.

В госкомпании "Автодор", в ведении которой находится автодорога, отмечали, что free-flow планируется внедрить на ЦКАД в 2020 году. Ранее сообщалось, компания рассчитывает на принятие законодательства по безбарьерной оплате в 2019 году. Речь идет о поправке, подразумевающей введение административного штрафа за неоплату проезда по платной автодороге, без которого невозможно внедрить систему free-flow.

О проекте

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малая бетонка"). Проект разделен на пять участков. Новая федеральная трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области.

Как следовало из обновленного графика строительства, первый, третий и пятый участки ЦКАД должны быть построены в октябре 2020 года, четвертый - в октябре 2021 года. Второй участок ЦКАД пройдет от М-1 "Беларусь" до М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Его длина составит 121,6 км. Строительство начнется после 2022 года.