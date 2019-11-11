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Зеленский пообещал, что сельхозземли будут покупать только украинские граждане и компании

По словам украинского лидера, иностранцы смогут покупать земли только по решению, принятому на референдуме

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Украина Владимир Зеленский пообещал, что в законопроект о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению будет внесена норма о возможности покупать землю только гражданами Украины, а иностранцами - только по решению, принятому на референдуме.

"Принято решение, что между первым и вторым чтением в документ будут внесены правки о том, что право продавать и покупать землю будут иметь только граждане Украины и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами. Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, смогут покупать украинскую землю только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме", - пояснил он в понедельник в видеообращении в связи с протестами против данного законопроекта ряда парламентариев и митингов аграриев в регионах.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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