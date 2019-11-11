Песков назвал сумму, которую похитили из выделенных на строительство Восточного денег

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин получил комплексный доклад о состоянии дел со строительством космодрома Восточного, на основании которого глава государства в понедельник вновь заявил о неудаче с наведением порядка при сооружении Восточного. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на тот факт, что всего было похищено 11 млрд рублей, из которых возвращены лишь 3,5 млрд.

Ранее на совещании с членами правительства Путин заявил, что порядок на строительстве на космодроме Восточный пока так и не удалось навести в полной мере, несмотря на десятки уголовных дел и тюремные сроки для виновных.

"Президенту был сделан доклад, комплексный доклад по Восточному, который он и привел в качестве иллюстрации. Это сводная информация из разных ведомств", - пояснил Песков.

Он уточнил, что "на первом этапе было возбуждено 128 уголовных дел, потом они были объединены в 32 уголовных дела, затем на следующей стадии Следственный комитет выделил 21 дело и уже передал в суд, тогда было осуждено 18 человек". "Дополнительно восемь дел вело Министерство внутренних дел", - добавил он. По данным, которые привел Песков, "всего было установлено, что было похищено 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд рублей". "Всего в общем объеме на строительство космодрома был выделен 91 млрд рублей, из них освоено 66 млрд, в настоящий момент из 19 объектов не завершено строительство пяти объектов", - констатировал представитель Кремля.

Он также обратил внимание на тот факт, что "всего осуждено 32 человека, сейчас в работе у Следственного комитета еще пять уголовных дел". "Такой сводной информацией оперировал президент, когда говорил о недопустимости разворовывания бюджетных денег, которые идут, в том числе, на локализацию [производства в РФ]", - отметил Песков.