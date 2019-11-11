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Песков назвал сумму, которую похитили из выделенных на строительство Восточного денег

Представитель Кремля обратил внимание на тот факт, что всего было похищено 11 млрд рублей, из которых возвратили лишь 3,5 млрд
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин получил комплексный доклад о состоянии дел со строительством космодрома Восточного, на основании которого глава государства в понедельник вновь заявил о неудаче с наведением порядка при сооружении Восточного. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на тот факт, что всего было похищено 11 млрд рублей, из которых возвращены лишь 3,5 млрд.

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Ранее на совещании с членами правительства Путин заявил, что порядок на строительстве на космодроме Восточный пока так и не удалось навести в полной мере, несмотря на десятки уголовных дел и тюремные сроки для виновных.

"Президенту был сделан доклад, комплексный доклад по Восточному, который он и привел в качестве иллюстрации. Это сводная информация из разных ведомств", - пояснил Песков.

Он уточнил, что "на первом этапе было возбуждено 128 уголовных дел, потом они были объединены в 32 уголовных дела, затем на следующей стадии Следственный комитет выделил 21 дело и уже передал в суд, тогда было осуждено 18 человек". "Дополнительно восемь дел вело Министерство внутренних дел", - добавил он. По данным, которые привел Песков, "всего было установлено, что было похищено 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд рублей". "Всего в общем объеме на строительство космодрома был выделен 91 млрд рублей, из них освоено 66 млрд, в настоящий момент из 19 объектов не завершено строительство пяти объектов", - констатировал представитель Кремля.

Он также обратил внимание на тот факт, что "всего осуждено 32 человека, сейчас в работе у Следственного комитета еще пять уголовных дел". "Такой сводной информацией оперировал президент, когда говорил о недопустимости разворовывания бюджетных денег, которые идут, в том числе, на локализацию [производства в РФ]", - отметил Песков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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