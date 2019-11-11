СМИ: верховный суд Украины снял запрет на принудительную продажу "дочки" ВЭБ.РФ

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Украины снял запрет на принудительную продажу 99,77% акций Проминвестбанка (ПИБ), украинской дочерней структуры российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Об этом сообщило в понедельник украинское деловое издание Finbalance.

Украинский Верховный суд тем самым отказался удовлетворить кассационные жалобы ВЭБ.РФ и Проминвестбанка и оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа 2019 года, которым был отменен запрет Государственной исполнительной службе совершать любые действия по продаже 99,77% акций Проминвестбанка.

Запрет на продажу акций был введен постановлением Печерского районного суда Киева от 24 июля 2019 по требованию ВЭБ.РФ в рамках обеспечения иска российской госкорпорации о снятии ареста с пакета акций Проминвестбанка. В сентябре 2019 года Верховный суд Украины выступил за необходимость сохранения обеспечительных мер по акциям Проминвестбанка, тем самым поддержав позицию российской госкорпорации о запрете на продажу акций этого банка.

Арбитраж, созданный при Постоянной палате третейского суда в Гааге, 2 мая прошлого года объявил об окончании слушания дела по иску ряда украинских компаний против России в связи с воссоединением Крыма с РФ. К какому заключению пришли судьи, в сообщении не уточнялось, Но, по данным украинской стороны, арбитраж удовлетворил требования компаний о том, что Россия должна выплатить им компенсацию в 159 млн долларов и возместить судебные издержки.

Апелляционный суд Киева 5 сентября 2018 года постановил наложить арест на акции дочерних предприятий ВТБ, Проминвестбанка, Сбербанка на Украине. Истцами выступили 18 украинских компаний группы украинского миллиардера Игоря Коломойского и бывший руководитель национализированного Украиной "Приватбанка" Александр Дубилет, которые заявили о потере своих активов в Крыму. До национализации "Приватбанк" принадлежал Коломойскому.

Государственная исполнительная служба Украины в мае 2019 года выставила акции ПИБ на аукцион, который был назначен на 28 августа. Стартовая стоимость пакета акций составляла около $20 млн, однако биржа ПФТС не получила ни одной заявки на участие в аукционе. ВЭБ.РФ считает действия украинских властей в отношении его "дочки" незаконными, и эту позицию в августе поддержал арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, который запретил Украине продавать акции банка и обязал ее компенсировать арбитражные издержки российской стороне.