Минвостокразвития рассказало, какая сумма нужна для финансирования льготных авиабилетов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Финансирование льготных авиаперевозок для жителей Дальнего Востока на 2020 год должно составлять не менее 8,1 млрд рублей - на уровне 2019 года, говорится в распространенном сообщении Минвостокразвития.

По программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет в эконом-классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.

"В 2020 году на ДФО необходима сумма не менее 8,1 миллиарда рублей. То есть не ниже, чем в этом году", - говорится в сообщении. Отмечается, что утверждение лимитов должно пройти до конца года, а в течение следующего года они будут постепенно увеличиваться.

Как ранее заявлял глава министерства Александр Козлов, в 2019 году для субсидирования магистральных авиаперевозок на Дальний Восток было выделено в два раза больше средств из федерального бюджета, чем в предыдущем, - 8,2 млрд рублей. Это позволит перевезти более 1 млн пассажиров против 600 тыс. человек в 2018 году.

Отмечается, что авиакомпании уже подали заявки на участие в программе субсидирования региональных воздушных перевозок. Сейчас Росавиация готовит проект протокола с перечнем авиакомпаний и субсидируемых маршрутов, документ будет передан в Минтранс России. Для участия в программе субсидирования магистральных авиаперевозок авиакомпании должны подать заявки до 1 декабря. Далее комиссия с участием представителей Минтранса России и Росавиации рассмотрит заявления и определит планируемый объем воздушных перевозок.