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МЭР предложило сохранить на два года льготы для бизнеса, перешедшего из МСП в крупный

По словам заместителя министра экономического развития Михаила Бабича, в статистике числа субъектов МСП данные предприятия учитываться не будут

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Министерство экономического развития России внесло в правительство законопроект, согласно которому предприятиям, превысившим порог максимальных значений для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в течение двух лет будут сохранены прежние льготы. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Мы внесли в правительство РФ проект федерального закона, предоставляющий предпринимателям, превысившим пороговое значение для субъектов МСП, возможность сохранить такую категорию на два года с сохранением соответствующих льгот", - сказал он.

По словам Бабича, в статистике числа субъектов МСП данные предприятия учитываться не будут. "То есть мы усложняем себе задачу, но создаем условия, чтобы они [компании] на этом уровне закрепились", - пояснил он.

Сейчас максимальный порог по доходам для микропредприятий составляет 120 млн рублей, для малого бизнеса - 800 млн, для среднего - 2 млрд рублей. Также предусматривается, что в микропредприятиях должно быть занято не более 15 человек, в малых компаниях - не более 100 человек, в среднем бизнесе - не более 250 человек.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерацию субъектов малого и среднего бизнеса, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризацию предпринимательства.

Теги
РоссияМалый и средний бизнес
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