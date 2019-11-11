Додон: Молдавия и "Газпром" готовы продлить контракт на три года

КИШИНЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Молдавия на три года продлит контракт на поставку российского газа с "Газпромом". Об этом сообщил в понедельник президент республики Игорь Додон на своей странице в Facebook.

"Меня проинформировали о том, что АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" достигли соглашения и готовы подписать в ближайшее время приложения к действующему контракту на поставку и контракту на транспортировку природного газа. В настоящее время эксперты двух сторон согласовывают приложения по пролонгации действующего контракта на срок три года", - написал Додон.

По его словам, перед подписанием контракта с "Газпром" российско-молдавской газораспределительной компании "Молдовагаз" необходимо подписать ряд важных дополнительных документов. Среди них контракт с украинским транспортировщиком на транспортировку природного газа по территории Украины, контракт о межсетевом соединении c украинским оператором и техническое соглашение о смешанном балансе на газоизмерительных станциях (ГИС) Каушаны и Орловка между операторами Украины и Молдавии.

Додон напомнил, что в сентябре-октябре 2019 года "Молдовагаз" и "Газпром" согласовали продление действующего контракта на 2020 - 2022 годы. Условия контракта предусматривают поставки природного газа для молдавских потребителей тремя альтернативными путями: через российско-украинскую границу (ГИС Суджа, ГИС Валуйки), через румынско-украинскую границу (ГИС Исакча, ГИС Орловка), а также в других точках входа в газовую систему Украины через трансбалканский коридор.