В Думу внесут отдельный законопроект по телематике и повышению страховой суммы в ОСАГО

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Вопросы повышения страховой суммы за вред жизни и здоровью в полисе ОСАГО, а также вопросы добровольной установки в автомобиль телематического устройства для оценки качества вождения требуют дополнительной проработки и будут включены в отдельный законопроект, сообщил ТАСС вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

"Базовые нормы концепции, в частности по увеличению суммы ответственности до 2 млн рублей и по установке [устройств] телематики, пока до конца не обсуждены и частично не поддерживаются депутатами. Будет альтернативный законопроект, в разработке которого сенаторы также будут принимать участие как соавторы, там уже будут рассматриваться данные вопросы", - пояснил Журавлев.

Вице-спикер Совфеда добавил, что при этом уже окончательно решены вопросы с отменой коэффициентов территории и мощности автомобиля из расчета стоимости ОСАГО.

Как отметил ранее на парламентских слушаниях в Совфеде по теме индивидуализации полиса ОСАГО глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, в уже внесенном в Госдуму законопроекте Минфина предусмотрена добровольная установка телематического устройства в автомобиль с целью отнесения машины и его собственника к соответствующей группе риска. По его словам, с помощью телематического устройства страховая компания может определить местонахождение машины, стиль езды водителя, степень его агрессивности на дорогах. Кроме того, при наличии на добровольной основе телематического устройства может серьезно падать стоимость полиса ОСАГО, добавил Юргенс.

О законопроекте

Разработанный Минфином законопроект предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, пьяное вождение и "иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда".

Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 года. Предлагается заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков, которые смогут применять базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора на 40%, а затем на 30%. Также с 1 января 2020 года предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Сейчас тариф ОСАГО жестко регулируется - страховщики могут выбирать ставку базового тарифа из установленного ЦБ тарифного коридора в 2746-4942 рублей. Для формирования окончательной стоимости полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов, которые также устанавливает регулятор. В июле 2019 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, цель которого - сделать цену ОСАГО более индивидуальной, чтобы аккуратные водители не переплачивали за высокорисковых. В октябре Госдума отложила рассмотрение законопроекта. В палате отмечали, что данная инициатива вызвала "серьезную полемику".