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Оператор "Северного потока - 2" подал в суд на ЕС из-за поправок к Газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG считает, что Евросоюз нарушил обязательства, изложенные в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии
Описание
© Aксель Шмидт/Nord Stream 2

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Оператор проекта "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - инициировал арбитражное разбирательство против ЕС из-за поправок к Газовой директиве, которые не соответствуют Энергетической хартии, сообщил ТАСС официальный представитель компании Йенс Мюллер.

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Nord Stream 2 AG считает, что ЕС нарушил обязательства, изложенные в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии.

"В частности, директива о внесении изменений дискриминирует инвестиции Nord Stream 2 AG, что является нарушением обязательства ЕС по статье 10 (1), которая обязует не предпринимать таких дискриминационных действий, а также является нарушением обязательства ЕС по созданию справедливых и равных условий", - уточнил Мюллер.

"Nord Stream 2 AG в апреле 2019 года проинформировала Европейскую комиссию о споре на основании Договора об Энергетической хартии относительно изменений в Газовой директиве. В июне 2019 года состоялась встреча представителей ЕК и Nord Stream 2 AG, но мировое соглашение не было достигнуто. Поэтому Nord Stream 2 AG решила попросить арбитражный суд определить, что ЕС нарушает свои обязательства по международному праву в соответствии с Договором к Энергетической хартии, и обязать ЕС исправить нарушения. Уведомление об арбитраже было вручено 26 сентября 2019 года", - сообщили в компании.

В апреле Nord Stream 2 AG направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором запросила у Евросоюза официальное подтверждение того, что на основании обновленной газовой директивы к "Северному потоку - 2" будут применяться условия не хуже, чем к другим подобным газопроводам, поставляющим газ в ЕС, инвестиции в которые были сделаны задолго до принятия поправок к директиве.

В апреле ЕС одобрил поправки к Газовой директиве, которые касаются функционирования морских газопроводов и, следовательно, распространяются на "Северный поток - 2". Согласно документу, на новые и действующие морские газопроводы из третьих стран в ЕС распространятся правила, которые уже действуют на наземные трубы. В частности, речь идет об анбандлинге, то есть добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ. Правила ЕС также подразумевают доступ третьих сторон к газопроводу, недискриминационные тарифообразование и прозрачность.

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