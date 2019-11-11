ЦБ предложил расширить возможности реализации санируемых финансовых институтов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Банк России планирует расширить возможности по реализации санируемых им финансовых институтов - банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и страховых компаний. Об этом ТАСС рассказали в Банке России.

"Банк России выступает за большую гибкость в определении условий продажи санированных финансовых институтов. В связи с этим в законопроекте о санации о НПФ при сохранении возможности продажи не менее 75% акций на открытом аукционе появляется возможность не только полной, но и частичной продажи Банком России акций в других формах", - пояснили в ЦБ.

В частности, предполагаются следующие варианты реализации - путем проведения конкурса с предъявлением к инвесторам дополнительных требований, посредством прямой продажи одному инвестору без проведения торгов или в случае признания торгов несостоявшимися, а также предложение акций широкому кругу инвесторов путем публичного размещения на бирже.

В Банке России отметили, что аналогичные изменения способов продажи акций предполагается ввести в том числе в отношении оздоровленных банков и страховых компаний.

Ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития при участии ЦБ внести в правительство законопроект, расширяющий возможности полной или частичной продажи акций санированных банков, до 1 июля 2020 года. На сегодняшний день, единственной возможной процедурой продажи оздоровленного банка является открытый аукцион.