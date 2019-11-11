Зона медтуризма Хайнаня на ЭКСПО в Шанхае подписала международные контракты на $28,5 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 11 ноября. /ТАСС/. Руководители экспериментальной зоны медицинского туризма "Лэчэн" на востоке южнокитайского острова Хайнань в ходе проведения 2-й Китайской международной импортной выставки (CIIE) в Шанхае подписали партнерские контракты с 10 медицинскими организациями и учреждениями на сумму 200 млн юаней (свыше $28,5 млн). Об этом сообщила Хайнаньская широковещательная групппа (HBG).

Договоренности касаются поставок передового иностранного медицинского оборудования, а также вопросов массового привлечения на Хайнань лучших специалистов в области фармацевтики и врачей различных специальностей. Среди организаций, подписавших соглашения при содействии Управления экспериментальной зоны медицинского туризма "Лэчэн", - "Супергоспиталь Боао", "Хайнаньская клиника стволовых клеток и терапии омоложения "Циянь", "Боаоский центр по уходу за престарелыми "Илин", Международная больница Боао, "Международная боаоская клиника "Цымин". К сотрудничеству с ними приступили австралийская компания Cochlear, американская AB, британская Bio-Botanical Research, южнокорейская JK, бельгийская UCB.

"Мы будем стремиться предоставлять пациентам еще более эффективные услуги, повышать качество сервиса для насыщения спроса, - заявил заместитель директора "Супергоспиталя Боао" Е Цзюйчжэнь. - Гораздо больше клиентов смогут воспользоваться передовыми импортными технологиями, соответствующими современным международным требованиям".

CIIE прошла в Шанхае с 5 по 10 ноября, в ней приняли участие представители свыше 150 стран и регионов мира. Посетители ознакомились в павильонах Национального выставочного конгресс-центра, занимающего площадь порядка 360 тыс. кв. м, с продукцией и услугами свыше 3 тыс. китайских и зарубежных компаний. Организаторы масштабного ЭКСПО - Министерство коммерции КНР и администрация Шанхая.

Власти Китая планируют превратить экспериментальную зону "Лэчэн" в крупнейший медицинский научно-исследовательский центр мира с передовым оборудованием и высококвалифицированными специалистами. Для ускорения этого процесса правительство КНР стимулирует зарубежные контакты и программы взаимодействия района в области здравоохранения. Согласно правительственному плану, эта зона, расположенная в непосредственной близости от Боао, где ежегодно проводится Азиатский экономический форум, станет важным национальным объектом медицинского туризма.