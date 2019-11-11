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Новым руководителем российского подразделения "Ашан" стал Йоханнес Толай

Он сменит на этом посту Франсуа Реми, который возглавлял российский бизнес "Ашана" с июля 2017 года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Ашан" назначил новым руководителем своего российского подразделения Йоханнеса Толая. Об этом говорится в сообщении компании. Он сменит на этом посту Франсуа Реми, который возглавлял российский бизнес "Ашана" с июля 2017 года.

Толай работает на российском рынке ретейла уже 17 лет и с 2009 по 2016 год возглавлял немецкую сеть гипермаркетов Globus в России. Также ранее совмещал функции консультанта для игроков российского рынка продуктового ретейла, должность коммерческого директора и члена правления Х5 Retail Group.

Назначение призвано дать новый импульс деятельности компании в России и ускорить восстановление, начатое в 2018 году, отмечается в сообщении. "Компания "Ашан Ритейл Россия" сегодня сталкивается с рядом вызовов по отношению к своей бизнес-модели в условиях возросшей конкуренции на фоне резкого падения потребительского спроса после кризиса 2014 года. C учетом сложной ситуации резкого снижения продаж, приоритет компании на 2019-2020 годы - достижение наиболее эффективных результатов", - отмечается в сообщении компании.

"Ашан" работает на российском рынке с 2002 года. По данным "Форбс", ретейлер получил выручку в 2018 году в России в размере 327,7 млрд рублей.

Теги
Россия
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