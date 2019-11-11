"Роснефть": цена на бензин Аи-95 на Сахалине находится на уровне Москвы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Цена на бензин Аи-95 на Сахалине находится на московском уровне, а разница в цене на бензин Аи-92 на АЗС "Роснефти" в Южно-Сахалинске и на материковой части страны не превышает 70 копеек. Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил в своем аккаунте в Instagram о высоких ценах на топливо в регионе.

"В Южно-Сахалинске литр 92-го в среднем стоит 44,75 рубля, во Владивостоке - 41,50, в Москве - 42,30, а в Охе, нефтяной столице Сахалина - 49,35! И это очень дорого. Такие цены для нашего острова - большая несправедливость", - написал он, отметив, что рассматривает разные пути решения проблемы.

В "Роснефти" же сообщили, что компания предпринимает все усилия для обеспечения энергобезопасности Сахалина.

"Разница в цене на бензин Аи-92 на АЗС "Роснефти" в Южно-Сахалинске и на материковой части страны не превышает 70 коп. В целом по Сахалину цена на Аи-95 находится на уровне московской, а в Южно-Сахалинске даже дешевле, чем в Москве, на 25-30 копеек", - отмечает "Роснефть".

Компания сообщает, что в сложившейся экономической ситуации, при недостатке нефтеперерабатывающих мощностей в регионе и удаленности от региона Комсомольского НПЗ, кроме "Роснефти" других поставщиков автомобильного топлива для розничных сетей острова нет.

"Поставки топлива на Сахалин для компании, по сути, не является коммерческой деятельностью. "Роснефть", таким образом, выполняет социальную функцию, обеспечивая в полном объеме потребление Сахалина. "Роснефть" продолжит бесперебойное обеспечение Сахалина, доставляя автомобильное топливо во все, даже самые удаленные районы острова", - поясняют в компании.

4 сентября врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе заседания президиума Госсовета РФ во Владивостоке попросил президента России Владимира Путина включить в нацпрограмму развития Дальнего Востока механизмы устранения экономической несправедливости по отношению к региону, связанной с высокими ценами. В частности, по словам Лимаренко, жители богатого нефтью Сахалина должны заправляться недорогим бензином, однако его стоимость на Сахалине "несоразмерно высока".