Премьер Болгарии: газ по "Турецкому потоку" начнет поступать в Сербию до мая 2020 года

БЕЛГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Газ начнет поступать по газопроводу "Турецкий поток" из Болгарии в Сербию до мая 2020 года. Об этом заявил в понедельник сербскому каналу TV Prva премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"Газ по газопроводу пойдет через Болгарию к Сербии до мая 2020 года, - заявил Борисов, отметив, что ежедневно прокладывается по пять километров газопровода "Турецкий поток". - Когда мы сделаем нашу часть работы, а Сербия - свою, с нашими газопроводами, автотрассами и железными дорогами мы наладим бизнес, обе страны будут получать пошлины".

Борисов также отметил большое экономическое значение транспортного коридора для Сербии и Болгарии. "Нас этот путь ведет на запад, а вас связывает с востоком, нашими портами и далее с Турцией. Мы также обновим железнодорожный транспорт, и товары будут поступать на поездах со скоростью 180 км/ч", - указал премьер.

Проект "Турецкий поток" предполагает прокладку газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию. Мощность каждой нитки составляет 15,75 млрд куб. м газа в год.