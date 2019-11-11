Первый заместитель генерального директора РЖД Мишарин покинет свой пост

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин покинет свой пост. Об этом сообщил сам Мишарин через пресс-службу РЖД.

"Я действительно планирую уйти из компании, поскольку свою задачу в целом считаю выполненной. Международное направление, которое я в последнее время курировал, сейчас активно развивается, доказало свою эффективность и приносит компании прибыль", - передала слова Мишарина пресс-служба.

По словам замглавы РЖД, он пока не переходит на работу в другую компанию. "В ближайшее время я планирую заняться своим здоровьем, а уже потом определюсь с дальнейшей деятельностью", - добавил он.

Ранее в сообщении компании на сервере раскрытия информации появился анонс ближайшего заседания совета директоров (пройдет 13 ноября), один из пунктов повестки - "об освобождении члена правления РЖД".

Мишарин работает в РЖД с декабря 2012 года, до 2017 года занимал пост первого вице-президента РЖД. Как следует из информации на сайте РЖД, ранее он был заместителем, первым заместителем министра путей сообщения, начальником Свердловской железной дороги, директором департамента комплексного развития инфраструктуры Министерства транспорта, заместителем министра транспорта, директором департамента промышленности и инфраструктуры аппарата правительства Российской Федерации. С 2009 по 2012 год занимал пост губернатора Свердловской области.