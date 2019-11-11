Минкомсвязь видит предпосылки для роста тарифов на связь в России

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ видит предпосылки повышения тарифов на связь, в том числе из-за отмены внутреннего роуминга, расходов на исполнение требований "пакета Яровой", роста тарифов на электроэнергию и дефицита частот. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее "Известия" со ссылкой на двух аналитиков рынка сообщили о том, что тарифы на связь в России в 2020 году могут вырасти на 10%. Вместе с тем мобильные операторы "Билайн", МТС и Tele2 сказали ТАСС, что пока не планируют повышать тарифы.

"Причины для роста тарифов есть. Это и компенсация выпавших из-за отмены внутреннего роуминга доходов операторов, и расходы на реализацию требований 374-ФЗ ("пакета Яровой"), и рост тарифов электроэнергии, и дефицит частот", - отметили в Минкомсвязи.

По словам представителя ведомства, сейчас в крупных городах частотный ресурс практически исчерпан, а трафик продолжает расти.

"Операторы ищут способы разгрузки сетей. Если в ближайшее время не найти дополнительного частотного ресурса, операторы будут вынуждены поднимать цену в расчете на единицу трафика", - уточнил он.