Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минкомсвязь видит предпосылки для роста тарифов на связь в России

В ведомстве отметили, что среди предпосылок - компенсация выпавших из-за отмены внутреннего роуминга доходов операторов, расходы на реализацию требований "пакета Яровой", рост тарифов электроэнергии и дефицит частот

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ видит предпосылки повышения тарифов на связь, в том числе из-за отмены внутреннего роуминга, расходов на исполнение требований "пакета Яровой", роста тарифов на электроэнергию и дефицита частот. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее "Известия" со ссылкой на двух аналитиков рынка сообщили о том, что тарифы на связь в России в 2020 году могут вырасти на 10%. Вместе с тем мобильные операторы "Билайн", МТС и Tele2 сказали ТАСС, что пока не планируют повышать тарифы.

"Причины для роста тарифов есть. Это и компенсация выпавших из-за отмены внутреннего роуминга доходов операторов, и расходы на реализацию требований 374-ФЗ ("пакета Яровой"), и рост тарифов электроэнергии, и дефицит частот", - отметили в Минкомсвязи.

По словам представителя ведомства, сейчас в крупных городах частотный ресурс практически исчерпан, а трафик продолжает расти.

"Операторы ищут способы разгрузки сетей. Если в ближайшее время не найти дополнительного частотного ресурса, операторы будут вынуждены поднимать цену в расчете на единицу трафика", - уточнил он.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Татарстане началось строительство двух логистических центров для Wildberries и Ozon
Строительство объектов идет на территории опережающего развития Зеленодольск
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС