В Татарстане началось строительство двух логистических центров для Wildberries и Ozon

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, /Республика Татарстан/, 11 ноября. / ТАСС/. Крупные российские онлайн-ретейлеры Wildberries и Ozon в понедельник начали строительство своих логистических центров на территории опережающего развития (ТОР) Зеленодольск в Татарстане.

Интернет-магазин Wildberries намерен запустить первую очередь распределительного центра площадью 50 тысяч квадратных метров в первой половине 2020 года. Совокупная площадь составит порядка 100 тысяч квадратных метров. Общий объем инвестиций - 5,5 млрд рублей.

"Это даст возможность создать республике четыре тысячи рабочих мест. Рабочие места будут не только для нашей компании, но и для наших текущих и будущих поставщиков", - сказала основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук на церемонии начала строительства.

Инвестиции в строительство распределительного центра Ozon превысят 2 миллиарда рублей. Его планируется открыть в третьем квартале 2020 года. Совокупная площадь, учитывая вторую очередь объекта, составит около 74 тысяч квадратных метров.

"Этот новый комплекс позволит нам предоставить миллионы товаров для жителей республики и всего Поволжья. Для местных предпринимателей это возможность предоставить свои товары не только на территории республики, а для всей страны и мира. Это более тысячи рабочих мест в логистическом комплексе, а также это повлечет за собой создание инфраструктуры доставки - курьерская доставка, пункты выдачи, почтоматы, что создаст еще больше рабочих мест в республике и по стране", - отметил генеральный директор Ozon Александр Шульгин.

Интернет-магазин Wildberries продает различные категории товаров, в том числе игрушки, спортивное и детское питание, электронику, книги, другие товары. В 2018 году выручка компании составила 1,7 млрд долларов. Ozon.ru - один из крупнейших российских интернет-ритейлеров, чей ассортимент на конец года насчитывал 1,6 млн наименований товаров.