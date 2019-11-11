Правительство РФ одобрило размещение регионального центра Банка БРИКС в России

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект соглашения с Новым банком развития (НБР, Банк БРИКС) о размещении Евразийского регионального центра банка развития в России. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Проектом соглашения предусматривается, что Евразийский региональный центр будет осуществлять такие функции, как сопровождение и поддержка реализации проектов НБР в области инфраструктуры и устойчивого развития, сотрудничество в рамках мандата НБР с национальными, государственными и частными структурами, оказание технического содействия в подготовке и реализации проектов НБР.

Ранее вице-президент НБР от РФ Владимир Казбеков сообщал ТАСС, что российский региональный офис НБР должен начать работу в Москве не позже января 2020 года. Перед этим офис НБР должен открыться в Бразилии, где 12-13 ноября пройдет саммит лидеров стран БРИКС. Казбеков возлагает большие надежды на сотрудничество банка с "Российским экологическим оператором" (РЭО) - публично-правовой компанией по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, указ об учреждении которой был подписан президентом Владимиром Путиным в январе 2019 года. Как указывает Казбеков, проект строительства мусороперербатывающих заводов полностью соответствует мандату НБР.

НБР был учрежден на VI саммите объединения БРИКС, в которое помимо России входят также Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, состоявшемся в 2014 году в бразильской Форталезе. Его главными целями были заявлены наращивание взаимных инвестиций и финансирование проектов в областях инфраструктуры и устойчивого развития. Штаб-квартира НБР находится в Шанхае.

С 2016 году, когда банк начал свою операционную деятельность, было одобрено 42 проекта на общую сумму около $11,6 млрд. В утвержденной банком стратегии развития на 2017-2021 годы указывается, что общий объем одобренных советом директоров НБР кредитов к 2021 году может составить от $32 млрд до 44 млрд.