Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

FT: Венесуэла вынужденно снижает цены на свою нефть из-за санкций США

Доходы от экспорта нефти существенно сократились за последние годы, отмечает газета

ТАСС, 11 ноября. Санкции США вынуждают Венесуэлу продавать свою нефть по сниженным ценам. Об этом сообщила газета Financial Times.

По ее сведениям, раньше Венесуэла импортировала из США нафту (продукт перегонки нефти) и смешивала ее со своей нефтью. Такая модифицированная нефть продавалась на $7 за баррель дешевле марки Brent, которая в настоящее время торгуется по цене порядка $60 за баррель. Однако после введения американских санкций Венесуэла вынуждена была создать более дешевую марку нефти под названием Merey 16, которая стоит на $15-17 дешевле Brent, но пользуется спросом на рынках в Азии и в России.

Издание отмечает, что доходы от экспорта нефти существенно снизились за последние годы. Согласно оценкам профессора бизнес-школы IESA Игоря Эрнандеса, которые приводит газета, в настоящее время экспорт нефти приносит порядка $250 млн в месяц в бюджет страны, в то время как в 2005-2014 годах этот показатель составлял около $5,3 млрд в месяц.

Помимо проблем с поставками нафты, Венесуэле также не хватает судов для перевозки углеводородов, потому что судовладельцы боятся попасть под санкции США за помощь республике. В сложившихся обстоятельствах, отмечает Financial Times, государственная нефтяная компания PDVSA всю прибыль вынуждена отдавать "Роснефти", чтобы погасить долг. По последним данным, PDVSA к 30 сентября сократила долг перед "Роснефтью" до $0,8 млрд. По итогам первого полугодия объем долга составлял $1,1 млрд.

Теги
СШАВенесуэла
Реклама на ТАСС
Губернатор Ставрополья попросил правительство РФ поддержать строительство завода удобрений
Завод планируют построить в Буденновске
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС