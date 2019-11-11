Ставку налога на недвижимость снизил 21 муниципалитет Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 11 ноября. /ТАСС/. Глава Архангельской области Игорь Орлов порекомендовал главам муниципалитетов продолжать снижать ставку налога на недвижимость. Пока что ставка снижена только в 21 муниципалитете региона, заявил журналистам в понедельник губернатор региона.

"Уже в 21 муниципальном образовании снижены налоговые ставки, используемые для исчисления налога на недвижимое имущество физических лиц, в том числе и индивидуальных предпринимателей. Однако самые тяжелые с точки зрения доходности города и районы области решили этого не делать - это Архангельск, Новодвинск, Мирный, Коноша, Верхнетоемский, Лешуконский, Мезенский, Плесецкий, Устьянский и Холмогорский районы", - сказал Орлов.

С 1 января 2018 года ставка налога на недвижимое имущество в муниципалитетах региона выросла с 0,5 до 2%, поэтому размер налога для предпринимателей вырос в четыре раза. Резкое увеличение налога на имущество и снижение конкурентоспособности может повлечь за собой закрытие бизнеса для большинства малых и средних предпринимателей, а также вызвать рост безработицы.