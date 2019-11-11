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В России собрали рекордный урожай масличных культур

По сравнению с прошлым годом, собрали на 20% больше

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Урожай основных масличных культур в России по состоянию на 11 ноября составил 21,2 млн тонн. Об этом сообщает Минсельхоз.

"По состоянию на 11 ноября 2019 года в целом по стране валовый сбор основных масличных культур в первоначально оприходованном весе составил рекордные 21,2 млн тонн, что на 20% выше аналогичного периода прошлого года (17,7 млн тонн)", - говорится в сообщении.

Урожай подсолнечника на указанную дату составил 14,6 млн тонн, сои - 4,35 млн тонн, рапса - 2,2 млн тонн. При этом площадь, засеянная масличными культурами, увеличилась на 0,6 млн га по сравнению с прошлым годом - до 14,5 млн га.

Согласно прогнозам Минсельхоза, сбор масличных культур к 2024 году возрастет до 29,3 млн тонн.

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