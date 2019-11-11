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Губернатор Ставрополья попросил правительство РФ поддержать строительство завода удобрений

Завод планируют построить в Буденновске

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам попросил российское правительство поддержать строительство завода удобрений в городе Буденновск включением в федеральную адресную инвестиционную программу.

"Просим поддержать возможность осуществления крупных проектов на территории субъектов РФ. Для Ставропольского края имеется проект производства сложных удобрений в Буденновске (компания "Лукойл"), порядка 120 млрд рублей инвестиций. Меры в части содействия проекту можно будет включить, возможно, отдельной строкой, либо в [программу] поддержки региональных парков, либо отдельно в федеральную [адресную] инвестиционную программу", - сказал Владимиров.

Ранее управление по информационной политике правительства региона сообщило, что власти Ставрополья создадут два новых региональных парка: индустриальный и туристско-рекреационный. На это направят более 500 млн рублей. По данным управления, Ставрополе создадут парк туристско-рекреационного типа - "Аквапарк", а в городе Лермонтов - индустриальный парк "Меховой кластер". Всего в крае действуют 13 региональных парков, из них 11 индустриальных, агропромышленный и туристско-рекреационный. В 2019 году в крае были зарегистрированы четыре новых резидента.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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