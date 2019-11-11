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Портфельная компания Роснано и японский производитель оптоволокна расширят сотрудничество

Старший управляющий директор УК "Роснано", член совета директоров АО "Оптиковолоконные Системы" Сергей Вахтеров считает, что партнерство с Sumitomo Electric позволит удовлетворить спрос завода на преформы высокого качества, возросший после расширения производства в начале года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Портфельная компания Роснано "Оптиковолоконные Системы" (ОВС) и японский производитель оптоволокна Sumitomo Electric подписали меморандум о стратегическом партнерстве, что позволит российской компании получить доступ к передовым технологиям в сфере производства оптоволокна. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Роснано.

"11 ноября в Саранске состоялась официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании в отношении стратегического партнерства между акционерами АО "Оптиковолоконные Системы" и японской компанией Sumitomo Electric Industries, Ltd. <...> Стратегическое сотрудничество с Sumitomo Electric позволит российскому производителю получить доступ к самым современным технологиям, профессиональным компетенциям и многолетнему опыту японской компании с мировым именем ", - говорится в сообщении.

Согласно подписанному соглашению, Sumitomo Electric, с которой ОВС начали сотрудничать в 2013 году, продолжит оказывать технологическую поддержку российской компании как в вопросах вытяжки оптического волокна из готовых преформ, так и в будущих планах, связанных с производством собственных преформ. Стороны также обсудят возможность вхождения японской компании в капитал АО "Оптиковолоконные Системы".

Старший управляющий директор УК "Роснано", член совета директоров ОВС Сергей Вахтеров считает, что партнерство с Sumitomo Electric позволит удовлетворить спрос завода на преформы высокого качества, возросший после расширения производства в начале года. "Стабильные поставки продукции ОВС на российский рынок смогут заместить продукцию зарубежных производителей на растущем рынке ЕАЭС и способствуют реализации нацпроекта "Цифровая экономика", призванного обеспечить качественным доступом в интернет социально значимые объекты и население на всей территории страны", - цитирует пресс-служба Вахтерова.

Портфельная компания "Роснано" ОВС - первый и единственный в России завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске. Официальное открытие завода состоялось 25 сентября 2015 года. Акционерами общества являются Роснано, Газпромбанк и правительство Республики Мордовия. Оптоволокно - основной компонент оптоволоконных кабелей для передачи сигнала в современных сетях связи, который также применяется в качестве сенсоров.

Акционерное общество "Роснано" создано в марте 2011 года после реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". 100% акций АО "Роснано" находятся в собственности государства, управляет активами компании созданное в декабре 2013 года ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.

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