Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Украина и Россия дистанционно подпишут протокол о вылове рыбы в Азовском море на 2020 год

Заседание пройдет 13 ноября

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Украина планирует впервые подписать дистанционно протокол с РФ о квотах на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год. Об этом сообщило в понедельник министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"Впервые за годы независимости заседание Украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства относительно распределения квот на вылов рыбы в Азовском море пройдет онлайн 13 ноября этого года. Протокол на 2020 год будет подписан по дипломатическим каналам", - сказано в сообщении.

Ранее Украина получила через дипломатов официальное приглашение от России с предложением провести переговоры и подписать протокол по использованию природных ресурсов в Азовском море на 2020 год. "По итогам всех обсуждений договорились о проведении очередной сессии комиссии дистанционно, а не как ранее - поочередно на территории каждой из стран", - уточняется в сообщении.

Если Украина не подпишет протокол, то у Киева не будет возможностей законно осуществлять промышленных вылов рыбы. В сообщении отмечается, что в настоящее время около 90 предприятий Украины осуществляют промышленный вылов рыбы, а также ее переработку. На эти предприятиях работают около 4 тыс. рыбаков и эксплуатируется более 800 плавсредств.

Ситуация в Азовском море

Азовское море - это внутреннее море двух государств, и на его акватории не проведена делимитация границ, рыболовство в нем регулируется российско-украинской комиссией. Ранее в Азово-Черноморском территориальном управления Росрыболовства сообщали, что "в случае, если все-таки будет проведена делимитация границ и появится возможность определить внутренние морские воды Азовского моря для России, то это в целом не скажется отрицательно на промысле основных видов водных биоресурсов, добываемых в Азовском море".

Этот вопрос стал актуальным в том числе после того, как погранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала в Азовском море российский сейнер "Норд" с экипажем из 10 граждан РФ. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства". Двум морякам судна в течение короткого времени удалось покинуть Украину, остальных Киев семь месяцев удерживал, не разрешая покинуть страну по российским документам. Только 30 октября прошлого года по договоренности РФ и Украины они были переданы России в обмен на такое же число украинских рыбаков с двух украинских судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", задержанных ранее за незаконный промысел рыбы возле Крыма.

В начале февраля этого года капитан судна, который находился на Украине под следствием и был объявлен в розыск как пропавший без вести, вернулся в Крым.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
В России собрали рекордный урожай масличных культур
По сравнению с прошлым годом, собрали на 20% больше
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС