Украина и Россия дистанционно подпишут протокол о вылове рыбы в Азовском море на 2020 год

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Украина планирует впервые подписать дистанционно протокол с РФ о квотах на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год. Об этом сообщило в понедельник министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"Впервые за годы независимости заседание Украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства относительно распределения квот на вылов рыбы в Азовском море пройдет онлайн 13 ноября этого года. Протокол на 2020 год будет подписан по дипломатическим каналам", - сказано в сообщении.

Ранее Украина получила через дипломатов официальное приглашение от России с предложением провести переговоры и подписать протокол по использованию природных ресурсов в Азовском море на 2020 год. "По итогам всех обсуждений договорились о проведении очередной сессии комиссии дистанционно, а не как ранее - поочередно на территории каждой из стран", - уточняется в сообщении.

Если Украина не подпишет протокол, то у Киева не будет возможностей законно осуществлять промышленных вылов рыбы. В сообщении отмечается, что в настоящее время около 90 предприятий Украины осуществляют промышленный вылов рыбы, а также ее переработку. На эти предприятиях работают около 4 тыс. рыбаков и эксплуатируется более 800 плавсредств.

Ситуация в Азовском море

Азовское море - это внутреннее море двух государств, и на его акватории не проведена делимитация границ, рыболовство в нем регулируется российско-украинской комиссией. Ранее в Азово-Черноморском территориальном управления Росрыболовства сообщали, что "в случае, если все-таки будет проведена делимитация границ и появится возможность определить внутренние морские воды Азовского моря для России, то это в целом не скажется отрицательно на промысле основных видов водных биоресурсов, добываемых в Азовском море".

Этот вопрос стал актуальным в том числе после того, как погранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала в Азовском море российский сейнер "Норд" с экипажем из 10 граждан РФ. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства". Двум морякам судна в течение короткого времени удалось покинуть Украину, остальных Киев семь месяцев удерживал, не разрешая покинуть страну по российским документам. Только 30 октября прошлого года по договоренности РФ и Украины они были переданы России в обмен на такое же число украинских рыбаков с двух украинских судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", задержанных ранее за незаконный промысел рыбы возле Крыма.

В начале февраля этого года капитан судна, который находился на Украине под следствием и был объявлен в розыск как пропавший без вести, вернулся в Крым.