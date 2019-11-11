Правительство поможет "Ленфильму" с покупкой оборудования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Киностудия "Ленфильм", которая сегодня испытывает финансовые трудности, получит федеральную субсидию на покрытие курсовой разницы в приобретении оборудования. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный директор студии Эдуард Пичугин.

В конце октября этого года пресс-секретарь "Ленфильма" Валерий Карпов сообщил ТАСС, что киностудия испытывает нехватку финансовой поддержки. Он отметил, что ее проекты сейчас поддерживаются только со стороны города и собственными силами. Также компания ведет работу по реструктуризации задолженности по кредитной линии перед банком ВТБ и выводу предприятия из сложившейся кризисной ситуации.

"Председатель совета директоров киностудии "Ленфильм" Ф. С. Бондарчук обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. Президент нас полностью поддержал, согласовал перечень мер поддержки. После реализации земельного участка на улице Тамбасова в Петербурге мы сможем погасить основную часть долга перед банком ВТБ. Субсидия от правительства России на покрытие курсовой разницы в приобретении оборудования и совместная с Минкультом РФ программа оздоровления позволят обеспечить сохранение и развитие старейшей киностудии страны. Напомню, 100% акций АО "Киностудия "Ленфильм" принадлежит государству", - сказал Пичугин.

Согласно отчету киностудии, "Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. На конец 2018 года по нему выбрано 1,4 млрд рублей, которые направлены на приобретение нового кинооборудования - комплекс постпродакшн, камеры, оптика, осветительное оборудование. Также куплены фургон на базе шасси, автомобиль "камерваген", два автомобиля "светобаза".

Кроме того, средства направлялись на ремонтные работы кинопроизводственных зданий и сооружений. По данным СПАРК, на конец 2018 года задолженность компании по заемным средствам составляла 1,78 млрд рублей.

В 2018 году киностудия вместе с Первым каналом создала фильм "Довлатов" режиссера Алексея Германа-младшего (картина получила "Серебряного медведя" на Берлинском международном кинофестивале). Также совместно с некоммерческим Фондом Александра Сокурова был выпущен фильм "Глубокие реки". Доля "Ленфильма" на рынке кинопроизводственных услуг в РФ в 2012-2018 годах не превышала 1%. Однако, как отмечается в отчете, она имеет тенденцию к росту: если в 2012 году показатель составил 26,4 млн рублей, то в 2018 году - 129,6 млн рублей.