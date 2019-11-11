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Водителей автобусов могут обеспечить браслетами, считывающими усталость

Устройство будет реагировать на учащенное моргание человека или внезапно возникшие проблемы с давлением и передавать информацию диспетчеру
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Новая разработка в виде браслета, способного отслеживать давление, пульс и другие показатели, указывающие на критическую усталость у водителей пассажирского транспорта, создана в России. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

"Сейчас разработана система (браслеты), которая отслеживает состояние. Например, если он [водитель пассажирского транспортного средства] вдруг стал моргать, закрывать глаза, либо у него есть проблемы с давлением, информация сразу поступает в систему управления транспортными средствами, и принимается решение", - рассказал он.

Басаргин также отметил, что необходимо создать системы контроля на транспорте. "Чтобы данные оперативно передавались в систему, и не приходилось расшифровывать "черные ящики", - уточнил он.

Кроме того, глава Ространснадроза рассказал, что в ближайшее время в России в автомобили могут внедрить чипы, блокирующие машину, если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения или у автомобиля есть техническая неисправность.

Он напомнил, что все транспортные средства для перевозок пассажиров должны быть оборудованы тахографом. "Это не только система труда и отдыха, это соблюдение скоростного режима. Они могут работать в онлайн-режиме. Если сам собственник выявляет эти нарушения, мы не должны никаких санкций применять, а просто предупредить, что тоже видим", - сказал Басаргин.

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Россия
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