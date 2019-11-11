Паллиативная служба Кабардино-Балкарии получила медтехнику на 14 млн рублей

НАЛЬЧИК, 11 ноября. /ТАСС/. Паллиативная служба Кабардино-Балкарии (КБР) получила около 60 единиц современной медицинской техники. Она поможет облегчить жизнь тяжелобольным людям. На эти цели из федерального бюджета выделено 14 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минздрава региона.

"Минздравом КБР приобретены 58 единиц медицинского оборудования для стационарных паллиативных отделений и использования паллиативными пациентами на дому на сумму более 14 млн рублей за счет федерального бюджета. На сегодняшний день уже поставлено оборудование для домашнего пользования: портативные кислородные концентраторы, небулайзеры, инсуфляторы-аспираторы. Стационарные паллиативные отделения медучреждений также получили кислородные концентраторы, поворотные вертикализаторы, массажный стол и каталку для принятия душа, продолжается поставка аппаратов ИВЛ и медицинских аспираторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование уже начали передавать пациентам, в том числе кислородные концентраторы, которые значительно улучшили качество жизни.

"Развитие паллиативной помощи остается одним из приоритетных направлений здравоохранения, а оснащение современным оборудованием позволит улучшить качество паллиативной помощи. Совершенствуем и организацию службы: в 2018-2019 году открыты отделения в Нальчике и Заюковской районной больнице, планируем расширить эти отделения и создать еще одно - на базе Межрайонной многопрофильной больницы, всего в республике будет 55 паллиативных коек", - сказал и.о. министра здравоохранения региона Марата Хубиева.

Как пояснили ТАСС в министерстве здравоохранения региона, ежегодно паллиативную помощь в КБР получают более 500 пациентов. Отделения паллиативной помощи работают в медучреждениях нескольких районов республики. Отделение паллиативной помощи на 15 коек и отделение анестезиологии и реанимации на шесть коек в Медицинском консультативно-диагностическом центре в Нальчике открыты в начале года. Для него за счет средств федерального бюджета также закуплено оборудование на 25 млн рублей.

Всего на учете состоят 160 пациентов, которым паллиативная помощь позволяет не только облегчить страдания неизлечимого больного, но и помочь родственникам в тяжелый жизненный период справиться со стрессом, научить их правильно ухаживать за близким человеком.

В ведомстве отметили, что с учетом того, что в 2019 году запущен проект Общероссийского народного фронта по развитию паллиативной помощи в субъектах, основным результатом этой деятельности будет написание региональной программы, которая должна быть принята как регионарным Минздравом, так и федеральным профильным министерством. КБР попала в число 25 пилотных субъектов страны, где будет проводиться проект ОНФ.