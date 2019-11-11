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Ульяновский губернатор просит не исключать из реестра МСП за первый срыв сроков отчетности

Сергей Морозов предложил сформировать стандарт деятельности органов государственной власти для популяризации предпринимательства

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил не исключать предпринимателей из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства за первое нарушение сроков предоставления отчетности в налоговую инспекцию, вынося им предупреждение.

"При непредоставлении в налоговой орган отчетной информации либо за квартал, либо за месяц, субъекты малого или среднего бизнеса, в том числе предприниматели, исключаются из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, при этом мы обратили внимание, что зачастую они продолжают оставаться в бизнесе и продолжают работать. Чтобы привести в порядок учет, предлагаем не исключать из реестра в случае однократного нарушения сроков подачи документации, а выносить предупреждение", - сказал Морозов в понедельник на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он отметил, что одним из ключевых показателей нацпроекта является "численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей". Данные для расчета показателя формируются в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

При повторном нарушении Морозов предлагает уже исключать из реестра субъектов предпринимательства.

"Предлагается ввести отдельный, мы его назвали "резервный учет" исключенных из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства для проведения мероприятий по их реанимации и возврату в реестр", - уточнил он.

Губернатор также предложил сформировать стандарт деятельности органов государственной власти для популяризации предпринимательства. В пресс-службе губернатора ТАСС уточнили, что подобный документ позволит усилить работу по вовлечению в предпринимательство новых слоев населения. Это также позволит популяризировать этот род деятельности и сформировать положительное отношение к нему.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов. Целью нацпроекта является увеличение количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн к 2024 году, а также рост доли МСП в ВВП страны до 32%, а доли экспорта субъектов МСП - до 10% от общего объема.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияУльяновская областьМорозов, Сергей Петрович
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