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Урожай винограда на Ставрополье в 2019 году увеличился на 11%

Виноградорством в Ставропольском крае занимаются 49 предприятий

ПЯТИГОРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья в 2019 году собрали 42,1 тыс. тонн винограда, сообщили журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства края.

Урожай винограда в Ставропольском крае в 2018 году составил около 38 тыс. тонн, таким образом в 2019 году рост урожайности составил 10,8%.

"В настоящее время виноград убран с площади 4,9 тыс. га. Всего собрано 42,1 тыс. тонн винограда при средней урожайности - 86 ц/га, что на 24% выше уровня 2018 года (69 ц/га)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, лидерами сбора в 2019 году стали: ЗАО СХП "Виноградное" - 10,8 тыс. тонн, ООО "Вина Прикумья" - 8,6 тыс. тонн, ООО "Агрофирма "Калаусская" - 3 тыс. тонн, СХП "Шишкинское" - 2,2 тыс. тонн и ЗАО "Левокумское" - 2,1 тыс. тонн.

"Сахаристость столовых сортов винограда составляет 20-23% (на уровне прошлого года), а технических - 18-23%, что выше уровня 2018 года - 17-19%", - отмечается в пресс-релизе.

Виноградорством в Ставропольском крае занимаются 49 предприятий, из которых 55% - крестьянско-фермерские хозяйства.

Теги
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